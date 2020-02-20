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    Тіло загиблого на Донбасі військового повернули українській стороні, - штаб

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    <span>Максим Хитайлов&nbsp;служив у 72 Окремій механізованій бригаді, йому було усього 22 роки</span> - Тіло загиблого на Донбасі військового повернули українській стороні, - штаб
    Максим Хитайлов служив у 72 Окремій механізованій бригаді, йому було усього 22 роки

    Максим Хітайлов загинув у бою 18 лютого

    Українській стороні сьогодні передали тіло загиблого на Донбасі бійця Максима Хітайлова. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

    Повідомляється, що сьогодні з тимчасово окупованої території повернули тіло бійця Збройних сил України, який загинув у бою 18 лютого.

    «Зараз йде підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання і проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, українській стороні передали останки українського військового Сергія Тимощука, який загинув у 2014 році при виконанні бойових завдань.

    Штаб підтвердив передачу тіла загиблого на Донбасі військового.

    Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув (його тіло забрали бойовики), чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

    Зазначимо, що Офіс генпрокурора розслідує близько 300 справ про військові злочини на Донбасі. З початку збройної агресії на сході України Офіс генпрокурора передав в Міжнародний кримінальний суд 13 інформаційних повідомлень про тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.

    бойовики на Донбасі Донбас Міжнародний кримінальний суд військові Операція Об’єднаних сил поховання Офіс генпрокурора
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