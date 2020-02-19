Війна на сході: 18 лютого загинув один військовий, шестеро – постраждали



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18 лютого внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження

За добу на Донбасі зафіксовано 22 ворожі обстріли

У вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по наших позиціях, а саме:

поруч з населеним пунктом Березове – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Пищевик – з міномету калібру 82 мм противник випустив три міни, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

19 обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

шість разів поблизу населеного пункту Кримське – зі 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще 10 мін з міномету калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомету;

чотири рази поруч з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 152 мм – 45 снарядів, 122-мм артилерії – 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 17 мін, а також 56 пострілів з озброєння танку;

два рази в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 22 снаряди, 122-мм артилерії – 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 61 міна, 82-мм мінометів – 30 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем;

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з артилерійських систем калібру 122 мм – чотири снаряди, 120-мм мінометів – 23 міни, 82-мм мінометів - 25 мін, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік Золотого-4 – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив три міни, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Попасної – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 16 снарядів та мінометів калібру 82 мм – 18 мін;

в районі Луганського – з 82-мм міномету – дві міни;

поруч з Новолуганським – з міномету калібру 82 мм – дві міни, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені», - додали у пресцентрі.

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші.

Вчора, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення зі сторони противника чотири чоловіка було знищено та ще шестеро отримали важкі поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає.

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