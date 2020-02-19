«Це війна»: Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року



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Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця виступив під час засідання Радбезу ООН 18 лютого

У 2020 році українські позиції на сході України були обстріляні бойовиками понад 400 разів

Від початку 2020 року на Донбасі було вбито 13 українських військовослужбовців.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН 18 лютого.

Також він уточнив, що ще близько 60 військових України отримали поранення внаслідок обстрілів з боку бойовиків.

«Чи може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом? Це війна. Єдина триваюча війна в Європі», - заявив Кислиця на засіданні Радбезу.

Він також зазначив, що у 2020 році українські позиції на сході України були обстріляні бойовиками понад 400 разів.

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

США пообіцяли не знімати санкції з РФ до повернення Україні захопленої території.

Зазначимо, що глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один з українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.