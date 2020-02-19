Стало відомо, про що говорили під час закритого засідання Комітету з питань нацбезпеки (відео)



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Михайло Забродський: пан полковник, представник Генштабу прилюдно підтвердив, що, дійсно, позиції були залишені

Представник Генштабу не зміг пояснити, як так вийшло, що при організованому відступі тіло нашого військового залишилося в зоні проведення бою

Вчора, 18 лютого, близько 30 хвилин супротивник безкарно вів вогонь по наших позиціях. Лише після цього артилерія змогла завдати удару у відповідь. Про це повідомив депутат «Європейської солідарності» Михайло Забродський.

За словами представника Генштабу, військовим довелось залишити декілька спостережних пунктів. Ця інформація спростовує попередні заяви керівництва Генштабу та Міноборони.

Інформація щодо жертв підтвердилася: один наш військовослужбовець загинув, четверо поранені.

На жаль, представник Генштабу не зміг пояснити, як так вийшло, що при організованому відступі тіло нашого військового залишилося в зоні проведення бою, в результаті чого воно зараз в руках противника.

Детальніше дивіться у відео Михайла Забродського:

Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.



