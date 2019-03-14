Тимошенко назвала волонтерів і добровольців духовними лідерами нації



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Фото: ba.org.ua

За словами лідера «Батьківщини», у тій ситуації, що склалася у 2014 році, добровольці і волонтери стали окремою самодостатньою народною армією

Добровольці та волонтери – це духовні лідери нації, які захистили країну тоді та здатні зробити реальні зміни сьогодні. Адже вони служать державі, а не використовують її. Про це Юлія Тимошенко заявила на засіданні Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму «Трансформація України» у Києві.

Вона привітала всіх добровольців і волонтерів і подякувала за все, що вони зробили для держави.

За її словами, у тій ситуації, що склалася у 2014 році, вони стали окремою самодостатньою народною армією.

«Коли треба було за повної відсутності армії боронити Україну, ви закрили країну своїм життям. Коли в України нічого не було, щоб забезпечити армію, ви зробили це краще, ніж будь-яка служба забезпечення держави», – написала Тимошенко у Facebook.

Вона наголосила: сьогодні з усією відповідальністю можна стверджувати – Україна зберегла свій суверенітет у 2014 році саме завдяки добровольцям.

«Ворог сподівався, що завоювати Україну буде доволі легко. Ворог не врахував головного фактору: українських добровольчих батальйонів. Ви врятували країну», – зазначила Тимошенко.

День українського добровольця − свято, яке відзначається в Україні 14 березня. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

За відповідну постанову № 4261 «Про встановлення Дня українського добровольця» на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.