  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тимошенко назвала волонтерів і добровольців духовними лідерами нації

    • Розсилка
    Тимошенко назвала волонтерів і добровольців духовними лідерами нації
    Фото: ba.org.ua

    За словами лідера «Батьківщини», у тій ситуації, що склалася у 2014 році, добровольці і волонтери стали окремою самодостатньою народною армією

    Добровольці та волонтери – це духовні лідери нації, які захистили країну тоді та здатні зробити реальні зміни сьогодні. Адже вони служать державі, а не використовують її. Про це Юлія Тимошенко заявила на засіданні Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму «Трансформація України» у Києві.

    Вона привітала всіх добровольців і волонтерів і подякувала за все, що вони зробили для держави.

    Читайте також

    За її словами, у тій ситуації, що склалася у 2014 році, вони стали окремою самодостатньою народною армією.

    «Коли треба було за повної відсутності армії боронити Україну, ви закрили країну своїм життям. Коли в України нічого не було, щоб забезпечити армію, ви зробили це краще, ніж будь-яка служба забезпечення держави», – написала Тимошенко у Facebook.

    Вона наголосила: сьогодні з усією відповідальністю можна стверджувати – Україна зберегла свій суверенітет у 2014 році саме завдяки добровольцям.

    «Ворог сподівався, що завоювати Україну буде доволі легко. Ворог не врахував головного фактору: українських добровольчих батальйонів. Ви врятували країну», – зазначила Тимошенко. 

    День українського добровольця − свято, яке відзначається в Україні 14 березня. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

    За відповідну постанову № 4261 «Про встановлення Дня українського добровольця» на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.

    Читайте також
    Крим Юлія Тимошенко Донбас війна добровольці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ