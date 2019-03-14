Нація-воїн: 14 березня Україна відзначає День добровольців
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Нація пам’ятає своїх справжніх Героїв!
14 березня Україна вшановуватиме Добровольців.
Відзначатиме День добровольців. Тих, хто за покликом серця пішов захищати націю та країну на московсько-українську війну.
Але пам’ятаючи про нинішніх добровольців пам’ятаймо про всіх добровольців нації-воїна.
Добровольцями були вояки Української повстанської армії. Добровольці «Карпатської Січі» у 1939 році з усієї України поїхали захищати незалежність Карпатської України. Добровольці перших визвольних змагань 1917-1922 років. Січові стрільці.
Добровольцями були гайдамаки. Козаки йшли боронити Україну за покликом душі.
Століття бездержавності створили ситуацію, коли держава була в кожному. Армія починалася з кожного.
Ця армія творила державу. Козаки створили державу Військо Запорізьке. Гайдамаки - народоправний простір «без холопа і без пана».
Воїни-добровольці окреслювали простір держави у визвольних змаганнях 1917-1921 років та 1939-1950 тих.
На жаль, нинішня панівна верхівка, яку до влади провели добровольці Майдану, а порятувати добровольці війни, зробила все щоб знищити добровольців.
Але нація пам’ятає своїх справжніх Героїв!
З твоїм Днем, націє-воїне!
Джерело: Блог Юрія Сиротюка