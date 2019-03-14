Нація-воїн: 14 березня Україна відзначає День добровольців

Пам’ятник Добровольцю у Києві

Нація пам’ятає своїх справжніх Героїв!

14 березня Україна вшановуватиме Добровольців.

Відзначатиме День добровольців. Тих, хто за покликом серця пішов захищати націю та країну на московсько-українську війну.

Але пам’ятаючи про нинішніх добровольців пам’ятаймо про всіх добровольців нації-воїна. Добровольцями були вояки Української повстанської армії. Добровольці «Карпатської Січі» у 1939 році з усієї України поїхали захищати незалежність Карпатської України. Добровольці перших визвольних змагань 1917-1922 років. Січові стрільці. Читайте також Українські добровольці змінили історію, − Яценюк Сьогодні, 10:12 Добровольцями були гайдамаки. Козаки йшли боронити Україну за покликом душі. Століття бездержавності створили ситуацію, коли держава була в кожному. Армія починалася з кожного. Ця армія творила державу. Козаки створили державу Військо Запорізьке. Гайдамаки - народоправний простір «без холопа і без пана». Воїни-добровольці окреслювали простір держави у визвольних змаганнях 1917-1921 років та 1939-1950 тих. На жаль, нинішня панівна верхівка, яку до влади провели добровольці Майдану, а порятувати добровольці війни, зробила все щоб знищити добровольців. Але нація пам’ятає своїх справжніх Героїв! З твоїм Днем, націє-воїне!

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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