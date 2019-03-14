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    Думки вголос

    Нація-воїн: 14 березня Україна відзначає День добровольців

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Розсилка
    <span>Пам&rsquo;ятник Добровольцю у Києві</span> - Нація-воїн: 14 березня Україна відзначає День добровольців
    Пам’ятник Добровольцю у Києві

    Нація пам’ятає своїх справжніх Героїв!

    14 березня Україна вшановуватиме Добровольців.

    Відзначатиме День добровольців. Тих, хто за покликом серця пішов захищати націю та країну на московсько-українську війну.

    Але пам’ятаючи про нинішніх добровольців пам’ятаймо про всіх добровольців нації-воїна.

    Добровольцями були вояки Української повстанської армії. Добровольці «Карпатської Січі» у 1939 році з усієї України поїхали захищати незалежність Карпатської України. Добровольці перших визвольних змагань 1917-1922 років. Січові стрільці.

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    Добровольцями були гайдамаки. Козаки йшли боронити Україну за покликом душі.

    Століття бездержавності створили ситуацію, коли держава була в кожному. Армія починалася з кожного.

    Ця армія творила державу. Козаки створили державу Військо Запорізьке. Гайдамаки - народоправний простір «без холопа і без пана».

    Воїни-добровольці окреслювали простір держави у визвольних змаганнях 1917-1921 років та 1939-1950 тих.

    На жаль, нинішня панівна верхівка, яку до влади провели добровольці Майдану, а порятувати добровольці війни, зробила все щоб знищити добровольців.

    Але нація пам’ятає своїх справжніх Героїв!

    З твоїм Днем, націє-воїне!

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    армія незалежність добровольці
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