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    Тимошенко розказала, якими будуть зарплати і пенсії через п'ять років

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    Юлія Тимошенко обіцяє за 5 років поступове зростання заробітних плат українців до $1000 - Тимошенко розказала, якими будуть зарплати і пенсії через п'ять років
    Юлія Тимошенко обіцяє за 5 років поступове зростання заробітних плат українців до $1000
    «Photo by Alexander Prokopenko»

    Лідер партії «Батьківщина» хоче, щоб через 5 років українці мали хоча б таку ж заробітну плату, як у Польщі сьогодні

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко обіцяє, що після виборів нова влада забезпечить за 5 років поступове зростання заробітних плат українців до $1000. Про це вона заявила під час Форуму «Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного», що проходить сьогодні у Києві.

    За словами Тимошенко, вона хоче, щоб через 5 років українці мали хоча б таку ж заробітну плату, як у Польщі сьогодні.

    Також, за словами лідера «Батьківщини», одразу після виборів буде кардинально переглянуто механізм нарахування пенсій.

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    Новий порядок базуватиметься не на збільшенні пенсійного віку, а на заміні радянської солідарної системи сучасною персоніфікованою.

    «Ми повністю змінимо солідарну пенсійну систему на персоніфіковану для кожної людини, незалежно від того, чи на пенсії вона, чи в процесі трудового стажу, чи на його початку. Для кожного буде створено свій приватний банківський гарантований державою рахунок. Буде пораховано всі внески, частково індексовані та осучаснені, і буде пораховано депозитна ставка, яка мала бути сплачена за весь період зберігання грошей у банку», – запевнила голова партії «Батьківщина».

    Як повідомлялося, провокація проти Тимошенко. За ніч Київ завішали білбордами про «бабусю, яка підвищить тарифи».

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