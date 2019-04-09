Тисячі протестуючих в Алжирі відхилили кандидатуру тимчасового глави держави



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Адбелькадер Бенсала подякував військовим і спецслужбам за роботу в рамках свого першого публічного звернення в якості виконуючого обов’язків глави держави

Критично важливою для нового глави держави є позиція армії Алжиру

Громадяни Алжиру виступили проти рішення парламенту призначити Абделькадера Бенсалу виконувачем обов’язків лідера країни.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тисячам протестувальників не подобається те, що Бенсала як очільник сенату країни належить до еліти, яка керує країною із 1962 року. Це, на думку учасників протестів, може лише радикалізувати населення.

На сьогодні відкритим є питання, чи підтримають збройні сили Алжиру нового тимчасового лідера. Очільник генерального штабу країни Ахмед Гайд Сала до цього підтримував протестувальників в їх прагненні провести перше за 20 років перезавантаження влади. Саме він організував відмову попереднього лідера країни Абдельазіз Бутефліки від влади.

Адбелькадер Бенсала подякував військовим і спецслужбам за роботу в рамках свого першого публічного звернення як виконувача обов’язків глави держави. Окрім того, Бенсала заявив про те, що влада працюватиме над тим, щоб дати народу Алжиру можливість обрати нову владу якомога раніше.

Нагадаємо, парламент Алжиру в вівторок затвердив Абделькадера Бенсалу тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни.

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керував країною з 1999 року.

В березні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.