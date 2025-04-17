Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України

В Нацбанку очікують, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1%.

НБУ зазначає, що в I кварталі 2025 року зростання економіки залишалося стриманим

Загострення торговельних протистоянь у світі наразі не позначилося на українській економіці, проте надалі стримуватиме її відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

Як зазначили у Нацбанку, оцінки динаміки економічного відновлення дещо погіршились.

«Відновлення економіки триватиме, але залишатиметься обмеженим через наслідки війни та торговельні протистояння у світі», – зазначили в НБУ.

НБУ зазначає, що в I кварталі 2025 року зростання економіки залишалося стриманим, зокрема через руйнування газової інфраструктури та спричинене цим збільшення потреб в імпорті газу, а також через наявний дефіцит кваліфікованих працівників.

«Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча українська агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки», – розповіли в Нацбанку.

В Нацбанку очікують, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1%.

У 2026, 2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7–3,9%, передусім завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту.

«Приватні інвестиції та споживання компенсуватимуть ефекти фіскальної консолідації, що відбуватиметься на тлі зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги», – підкреслили в Нацбанку.

Нагадаємо, Світова організація торгівлі різко знизила свій прогноз щодо світової торгівлі товарами зі стабільного зростання до спаду, заявивши, що подальші тарифи США та побічні ефекти можуть призвести до найсильнішого спаду з часів розпалу пандемії COVID.