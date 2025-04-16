Трамп відмовився продавати Україні системи Patriot – Bild

Раніше американський президент накинувся на українського лідера через зброю для України

Журналісти пишуть, що президент США настільки сфокусований на переговорах з Путіним, що навіть не хоче «заробити грошей на Україні»

Президент США Дональд Трамп відмовився продавати Україні за $50 млрд зенітні ракетні комплекси Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Трамп ще до вступу на посаду чітко дав зрозуміти, що більше не бажає надавати Україні безкоштовну допомогу. Тоді українська влада запропонувала купити у США сотні ракет «Патріот» по 5,5 млн євро за штуку, використовуючи фінансові ресурси ЄС і заморожені російські активи.

«Дайте нам пакет, який міститиме і протиповітряну оборону, і інші відповідні інструменти, і ми заплатимо за це», – казав Зеленський.

Як пишуть журналісти, президент США «настільки захоплений» переговорами з російським диктатором Володимиром Путіним, що навіть «не хоче заробляти гроші на захисті України».

Раніше Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ. За його словами, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу.

«Він (Зеленський – «Главком») завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети», – заявив Трамп.

Нагадаємо, Україна готова придбати у США засоби протиповітряної оборони та інше озброєння на суму до $50 млрд, розглядаючи таку угоду як форму гарантій безпеки.

За словами глави держави, Україна досі не вичерпала обсяг військової допомоги, передбачений раніше адміністрацією Джо Байдена. Зеленський зазначив, що допомога надходила без жорсткої прив’язки до строків, а тому головне зараз – не терміни, а залишковий обсяг коштів.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів щодо припинення вогню.