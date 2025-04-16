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Світова організація торгівлі різко знизила прогноз на 2025 рік через тарифи США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Світова організація торгівлі різко знизила прогноз на 2025 рік через тарифи США
Голова СОТ зауважила, що її непокоїть можливість того, що економіки Китаю та США відокремлюються одна від одної
фото ілюстративне

У СОТ прогнозують, що дії Трампа можуть призвести до найрізкішого падіння торгівлі з 2020 року

Світова організація торгівлі різко знизила свій прогноз щодо світової торгівлі товарами зі стабільного зростання до спаду, заявивши, що подальші тарифи США та побічні ефекти можуть призвести до найсильнішого спаду з часів розпалу пандемії COVID. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

СОТ заявила, що цього року очікує падіння торгівлі товарами на 0,2% порівняно з жовтневими очікуваннями зростання на 3,0%. Зазначається, що нова оцінка ґрунтується на заходах, вжитих на початку цього тижня.

«Я дуже занепокоєна, скорочення зростання світової торгівлі товарами викликає серйозне занепокоєння», – заявила генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала журналістам у Женеві.

Президент США Дональд Трамп ввів додаткові мита на імпорт сталі та автомобілів, а також більш широкі глобальні тарифи , перш ніж несподівано призупинити вищі мита для декількох економік. Його торгова війна з Китаєм також загострилася, коли обміни «око за око» підштовхнули мита на імпорт один одного у понад 100%.

У СОТ заявили, що якщо Трамп знову запровадить повні ставки своїх ширших мит, це призведе до зниження росту торгівлі товарами. У сукупності такі кроки призведуть до найрізкішого падіння з 2020 року.

«Якщо ми спостерігаємо скорочення світових товарів, занепокоєння поширюється на широке зростання ВВП. Ми бачили, що занепокоєння щодо торгівлі може мати негативний вплив на фінансові ринки та інші ширші сфери економіки», – додала Оконджо-Івеала. Вона також висловила занепокоєння щодо впливу на країни, що розвиваються.

Голова СОТ зауважила, що її непокоїть можливість того, що економіки Китаю та США відокремлюються одна від одної. За оцінками СОТ, торгівля товарами між ними впаде на 81%.

«Відокремлення може мати далекосяжні наслідки, якщо воно сприятиме ширшій фрагментації глобальної економіки вздовж геополітичних ліній на два ізольованих блоки», — сказала Оконджо-Івеала.

За цим сценарієм глобальний ВВП може скоротитися на 7% у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Нові тарифи президента США Дональда Трампа можуть коштувати американським виробникам чіпових пристроїв понад $1 млрд. на рік. 

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Теги: тарифи СОТ Дональд Трамп США

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