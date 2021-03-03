  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Торік жінки відкрили на 5% більше ФОПів, ніж чоловіки (дослідження)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В українських бізнес-центрах частка бізнесменок виросла - Торік жінки відкрили на 5% більше ФОПів, ніж чоловіки (дослідження)
    В українських бізнес-центрах частка бізнесменок виросла
    Фото: Youcontrol

    Сумарно за останнє десятиліття чоловіки майже втричі випереджають жінок у відкритті компаній

    Фахівці YouControl проаналізували кількість відкритих бізнесів жінками й чоловіками за останні 10 років. Кількість відкритих бізнесів чоловіками й жінками з 2010 року до сьогодні різниться. У жінок на 25 тис. ФОПів більше.

    «За 10 років жінки ставали підприємицями на 1% частіше. А якщо брати до уваги лише минулий рік, то частка відкритих ФОПів жінками склала на 5% більше від підприємств, відкритих чоловіками. Загалом, останні чотири роки поспіль зберігається тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків», – йдеться у повідомленні.

    За словами економістки Центру економічної стратегії Ганни Сахно, жінки частіше реєструються як ФОП (у 90% випадків), аніж ТОВ або ПП, бо ця форма організації власної справи більше підходить для галузей, в яких жінки хотіли би себе реалізувати.

    «Це насамперед сфера послуг: індустрія краси, виготовлення одягу, хендмейд прикрас та домашнього декору. Також ФОП – це легальний фріланс. Жінки заробляють як перекладачки, SMM-менеджерки, позаштатні журналістки, копірайтерки, репетиторки тощо. До того ж ФОП набагато легше зареєструвати та дешевше обслуговувати, ця форма більше підходить початківцям», – пояснила вона.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Торік жінки відкрили на 5% більше ФОПів, ніж чоловіки (дослідження)
    Торік жінки відкрили на 5% більше ФОПів, ніж чоловіки (дослідження)

    У дослідженні йдеться, що сумарно за останнє десятиліття чоловіки майже втричі випереджають жінок у відкритті компаній: 320 тис. проти 129 тис. До речі, в 10% компаній кінцевий бенефіціарний власник досі не розкритий через відсутність даних у реєстрі.

    За 10 років розрив між кількістю відкритих компаній чоловіками й жінками мало змінювався з року в рік. Проте, усе ж невеликі зміни є. Так, у 2010 році розрив складав 40%, у 2015 – 38%, а у 2020 – майже 36%.

    За останні три роки в найбільших містах України спостерігається скорочення гендерного розриву. Найпомітніші зміни відбулися в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові та Харкові. Водночас у 16 разів менше жінок, ніж чоловіків, серед бенефіціарів у ТОП-330 найбільших за обсягом виручки компаніях у 2019 році.

    Читайте також: Проблеми гендерної рівності і політики-жінки в Україні
    Теги: економіка бізнес жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies