Домагання і спроби зґвалтування: як жінки борються з сексуальним насильством в ЗСУ

За даними дослідження, кожна десята жінка в лавах української армії зустрічалася з різними проявами сексуального насилля

Підполковниця ЗСУ Ольга Деркач заявила про сексуальні домагання з боку її керівника. Каже, що той роками її принижував та чинив психологічний тиск, дозволяв собі геть нестатутну поведінку. Лише зараз жінка наважилася про це говорити вголос.

Як йдеться у сюжеті ТСН, за заявою Ольги Деркач відкрито кримінальне провадження, натомість вже екскерівник жінки подав зустрічний позов на захист своєї честі, але сам на засідання не прийшов.

«Він дозволяв собі торкатися грудей, сідниць, геніталій. Натякав постійно, якщо жінці пропонують секс – то треба погоджуватись», – розповідає Деркач.

Неслужбові знаки уваги, каже Ольга, терпіла 12 років. Стільки вони разом працювали у Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, це колишній військкомат. Нині 42-річна Ольга – начальниця відділу фінансового забезпечення.

Кілька місяців тому жінка з підвищеним тиском потрапила в шпиталь. Упевнена, все через те, що довелося терпіти приниження та психологічне насилля. Про це розповіла лікарям, а ті вже написали доповідну і в частині розпочали службову перевірку. Що вдалося дізнатись під час внутрішнього розслідування, не розголошують.

Знімати на території військового комісаріату ЗМІ не дозволяють. Відомо лише, зібрані матеріали передали до поліції і розпочали кримінальне провадження. А керівник, якого підозрюють у сексуальних домаганнях, звільнився.

«Він звільнився за власним бажанням тому що у нього закінчився контракт», – пояснює т. в. о. начальника служби зв’язків з громадськістю оперативного командування «Північ» Олена Мокренчук, і запевняє, що не знає, чи звільнення пов’язане з цим інцидентом.

Проте це вже не перший випадок, коли військова наважується публічно заявити про сексуальні домагання в армії. Два роки тому у Збройних силах розгорівся гучний скандал. Лейтенантка Валерія Сікал звинуватила командира військової частини у спробах схилити її до сексу. Окрім неї, анонімно ще восьмеро жінок свідчили про подібні факти з його боку. Справу досі не передали до суду.

«Справа наразі перебуває на досудовому слідстві і фактично стоїть на місці. Її закривали, потім прокурор знову поновлював, зараз вирішень питань нема. Людина працює на своєму місці, її не відсторонили», – говорить Сікал.

Про спробу зґвалтування вперше назагал говорить військова медичка Ірина Базикіна. Пять років тому вона хотіла перевестись на службу в іншу бригаду та поїхати на фронт. Один військовий обіцяв їй допомогти, але зустріч, каже, закінчилась побиттям, струсом мозку та спробою зґвалтування. Керівництво бригади цей злочин намагалось замовчати. Після року ходіння всіма колами пекла справу закрили за недостатністю доказів.

«Кожна десята жінка в лавах української армії зустрічалася з різними проявами сексуального насилля. Це дані дослідження 2010 року. Відтоді держава не проводила жодних опитувань. Нині в Збройних силах України служить понад 50 тисяч жінок. Жодного механізму, як діяти в разі сексуального тиску на них, немає», – йдеться у сюжеті.

«Система не розрахована на те, щоби люди зараз про це повідомляли. Якщо людина вважає, що до неї домагаються, то вона може повідомити про це тільки на гарячу лінію Міністерства оборони або Нацгвардії. Але ця гаряча лінія не є анонімною і люди просто бояться», – пояснює Ганна Гриценко, дослідниця ГО «Невидимий батальйон».

Перше судове засідання у справі Ольги Деркач поки не призначили. Триває досудове слідство. Ользі і досі соромно говорити про все це, але якщо наважилась каже, уже не відступить. Проте досі жодна з подібних справ в Україні не була доведена до кінця.