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    Ліву партію Німеччини вперше очолять дві жінки

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    Сюзанне Хенніґ-Вельзов та Яніне Вісслер - Ліву партію Німеччини вперше очолять дві жінки
    Сюзанне Хенніґ-Вельзов та Яніне Вісслер
    Фото: br.de

    Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності

    Співголовами Лівої партії Німеччини вперше в її історії будуть дві жінки. Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніґ-Вельзов обрані на цю посаду в ході онлайн-з'їзду у суботу, 27 лютого.

    Результати інтернет-виборів повинні бути підтверджені під час голосування поштою, передає DW.

    39-річна Вісслер, яка очолює фракцію «лівих« в ландтазі Гессена, отримала 84,2% голосів. 43-річна Хенніґ-Вельзов, голова фракції в тюрінзькому парламенті, набрала 70,5% голосів. Тим чином вони стануть спадкоємицями Каті Кіппінґ і Бернда Ріксінґера, які очолювали партію протягом майже дев'яти років і відмовилися балотуватися знову.

    Виступаючи перед делегатами, Вісслер і Хенніґ-Вельзов назвали пріоритетами своєї програми боротьбу проти соціальної нерівності та єдність членів партії у відстоюванні своєї позиції. Вісслер у своїй промові вказала на розкол суспільства, що посилився на тлі пандемії.

    У той час як багато людей через локдаун опинилися в тяжкому становищі, кількість мільйонерів в країні продовжує зростати, підкреслила вона.

    «З цією ситуацією ми ніколи не погодимося», – зазначила політикиня.

    Своєю чергою Хенніґ-Вельзов закликала однопартійців довіряти новому керівництву і подолати внутрішньопартійні конфлікти. Вона обіцяє зміцнити комунікацію всередині партії й спільно з іншими шукати вирішення актуальних проблем.

    У Бундестазі, де нині 709 депутатів, у Лівої партії є 69 мандатів. Наприкінці вересня в Німеччині пройдуть чергові парламентські вибори.

    Теги: Німеччина вибори партії політика час
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