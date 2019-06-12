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    Трагедія на Житомирщині: хлопця, якого підстрелив сусід, прооперували

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    Трагедія на Житомирщині: хлопця, якого підстрелив сусід, прооперували

    50-річний чоловік працює лісником, його зброя не зареєстрована

    На Житомирщині прооперували 12-річного хлопця, якого у якого влучив чоловік у селі П’ятка.

    Куля потрапила підлітку в спину між лопатками, повідомляє ТСН.

    Загрози життю хлопця немає, кажуть медики. «Куля видалена. Дитина зараз перебуває у реанімаційному відділені. Стан середньої важкості, загрози життю немає», - заявив головний лікар Чуднівської  ЦРЛ Ігор Лукашенко.

    Інцидент стався вдень 12 червня. Чоловік хотів відлякати шуліку, який нападав на курей, узяв мисливську рушницю і почав стріляти. Одна з куль зрикошетила і влучила в сусідського хлопця, який гуляв на своєму подвір’ї.

    50-річний чоловік працює лісником, його зброя не зареєстрована.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині місцевий житель, вистреливши з дрібнокаліберної зброї на своєму подвір’ї, влучив у 12-річного хлопця у сусідньому обійсті.

    «Подію належним чином зареєстровано. Водночас про даний факт проінформовано Державне бюро розслідувань. Всі матеріали готові для передачі за підслідністю», - заявили в поліції.

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