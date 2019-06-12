На Житомирщині чоловік влучив з рушниці в сусідського хлопця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12-річного хлопця госпіталізували в лікарню із пораненням спини

На Житомирщині місцевий житель, вистреливши з дрібнокаліберної зброї на своєму подвір’ї, влучив у 12-річного хлопця у сусідньому обійсті.

Про це 12 червня повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Близько 12.30 до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до місцевої лікарні 12-річного жителя с. П’ятка із пораненням спини. Наразі хлопцеві надають необхідну медичну допомогу», - зазначили в поліції.

На місце події для з’ясування обставин виїхала і працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Попередньо встановлено, що 50-річний чоловік, працівник лісового господарства, на території свого домоволодіння вистрелив з дрібнокаліберної рушниці. Як виявилось згодом, він влучив у сусідського підлітка, який знаходився у своєму подвір’ї.

«Подію належним чином зареєстровано. Водночас про даний факт проінформовано Державне бюро розслідувань. Всі матеріали готові для передачі за підслідністю», - заявили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині 30 травня поліцейські смертельно поранили 5-річного хлопчика, який знаходився по сусідству.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.