Трагедія в родині Ірини Білик. З життя пішла мати Народної артистки



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Ірина Білик з мамою Галиною Яківною Білик

Співачка планувала записати пісню про маму та вірить, що ненька почує її на небесах

Сьогодні, 22 травня, померла мама популярної співачки і народної артистки України Ірини Білик – Ганна Яківна. Зірка оголосила про втрату на сторінках соціальних мереж та розчулила аудиторію відвертим зізнанням.

Співачка опублікувала фото своєї матері Ганни Яківни, але причину смерті зірка не розголошує.

Ірина Білик зізналася, що днями вона вирішила записати чуттєвий трек про маму, який планувала присвятити Ганні Білик. Саме сьогодні вранці виконавиця уявляла, які емоції викличе пісня у її неньки, проте вона почує її вже на небесах. Знаменитість сприймає цей трагічний збіг обставин не інакше як містику.

«Лише збиралася записати прекрасну пісню про маму і цілий ранок думала про те, як це буде красиво, і як моїй мамі буде приємно її почути, але життя розпорядилося по-своєму. .

Свої співчуття зірці та її сину Глібу Оверчуку висловив український продюсер Сергій Перман на особистій сторінці у фейсбуці. Він опублікував фото Ірини Білик поряд з мамою та наголосив, що Ганна Яківна була чудовою жінкою з відкритою душею.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року пішов з життя батько виконавиці - Микола Семенович Білик.