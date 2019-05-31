Трагедія з туристами у Будапешті: поліція заарештувала українського капітана



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В поліції розповіли, що катер Mermaid («Русалка») затонув за сім секунд після зіткнення з судном Viking Sigyn

Тіла деяких загиблих знайшли в кількох кілометрах на південь від місця трагедії

Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

Затриманого ідентифікували як громадянина України на ім'я Юрій. Йому 64 роки.

Правоохоронці розпочали розслідування щодо «злочинної халатності на водних шляхах» і повідомили, що вже отримали докази, «які ставлять питання про особисту відповідальність» у цій трагедії.

Напередодні в поліції розповіли, що катер Mermaid («Русалка») затонув за сім секунд після зіткнення з судном Viking Sigyn.

Сімох людей вдалося врятувати, але ще сім загинули, 21 людина зникла. Правоохоронці кажуть, що шансів на те, що їх знайдуть, майже немає.

Людей шукають по всій акваторії Дунаю на південь від Будапешта. Угорська влада також звернулися до влади Сербії з проханням взяти участь в операції.

Тіла деяких загиблих знайшли в кількох кілометрах на південь від місця трагедії.

Представник угорської служби надзвичайних ситуацій Пал Дьорфі повідомив, що семеро врятованих людей були доставлені в лікарню з симптомами гіпотермії та шоку.

Загалом на катері знаходилося 33 пасажири - переважно туристи з Південної Кореї, та двоє угорських членів екіпажу.

Очікується, що у п'ятницю до Будапешта прибуде міністр закордонних справ Південної Кореї. Також країна направила до Угорщини бригаду рятувальників і водолазів, які візьмуть участь у пошуковій операції.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

Джерело: ВВС Україна