Трамп назвав суд над Манафортом «дуже сумним днем для країни»
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Трамп назвав Манафорта «гарною людиною»Президент США Дональд Трамп виступив на захист колишнього очільника своєї політичної кампанії Пола Марафорта, заявивши, що той є «гарною людиною».
Під час спілкування з журналістами біля Білого дому, Трамп сказав, що Манафорт працював на його кампанію лише короткий строк і назвав суд «дуже сумним днем для країни».
«Він (Манафорт) – дуже гарна людина і дуже сумно те, що вони зробили Полу Манафорту», – заявив Дональд Трамп.
Нині справа Манафорта перебуває на розгляді журі присяжних. Вони мають окремо розглянути та проголосувати за 18 пунктами звинувачень в ухилянні від податків, банківському шахрайстві та приховуванні іноземних рахунків.
Після цього присяжні оголосять своє рішення під час відкритого судового засідання.
Колегія присяжних 16 серпня в перший день після семи годин обговорення справи Манафорта не змогла винести вердикт.
Раніше американський банкір заявив, що Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа.
Як відомо, судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.
Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.
Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.
Джерело: Голос Америки