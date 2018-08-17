Трамп назвав суд над Манафортом «дуже сумним днем для країни»



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Фото: Reuters Дональд Трамп, його дочка Іванка і Пол Манафорт під час президентської виборчої кампанії у США, липень 2016 року

Трамп назвав Манафорта «гарною людиною»

Президент США Дональд Трамп виступив на захист колишнього очільника своєї політичної кампанії Пола Марафорта, заявивши, що той є «гарною людиною».

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому, Трамп сказав, що Манафорт працював на його кампанію лише короткий строк і назвав суд «дуже сумним днем для країни».

«Він (Манафорт) – дуже гарна людина і дуже сумно те, що вони зробили Полу Манафорту», – заявив Дональд Трамп.

Нині справа Манафорта перебуває на розгляді журі присяжних. Вони мають окремо розглянути та проголосувати за 18 пунктами звинувачень в ухилянні від податків, банківському шахрайстві та приховуванні іноземних рахунків.

Після цього присяжні оголосять своє рішення під час відкритого судового засідання.

Колегія присяжних 16 серпня в перший день після семи годин обговорення справи Манафорта не змогла винести вердикт.

Раніше американський банкір заявив, що Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа.

Як відомо, судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.

Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.

Джерело: Голос Америки