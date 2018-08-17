Справа Манафорта: присяжні в перший день обговорень не винесли вердикт



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Пол Манафорт

Обговорення тривали протягом семи годин

Перше засідання членів журі присяжних у справі колишнього лобіста Віктора Януковича і глави передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, завершилося без винесення вердикту.

Про це повідомляє Politiko.

Повідомляється, що обговорення тривали протягом семи годин, за підсумками яких присяжні представили судді Томасу Еллісу список питань. Далі, згідно з рішенням судді, обговорення будуть продовжені в п'ятницю вранці.

У середу захист і звинувачення виступили з прикінцевими заявами, свідків викликано не було, сам Манафорт відмовився виступати свідком на останньому засіданні.

Зазначимо, Манафорт виступає в якості відповідача по двох судових розглядах - у Вірджинії і в столичному окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують у приховуванні закордонних банківських рахунків, махінаціях з податками, у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, у тому числі під час роботи в Україні.

Раніше американський банкір заявив, що Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа.

Як відомо, судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.

Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.