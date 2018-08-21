Трамп не піде на поступки Туреччині для визволення Ендрю Брансона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп / REUTERS





Президент США не сумнівається у правильності мит щодо Туреччини

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю інформаційному агентству Reuters висловив своє бачення щодо ситуації із затриманим в 2016 році в Туреччині американським пастором Ендрю Брансоном, який і на сьогодні перебуває під вартою і може бути засуджений до 35 років в’язниці.

За словами Трампа він вважав, що досягнув угоди із Реджепом Ердоганом, яка передбачала допомогу у звільненні турецького громадянина із Ізраїлю у обмін на звільнення Ендрю Брансона. Ті ж кроки, які на сьогодні приймає Анкара, глава США назвав жахливою помилкою.

При цьому, Трамп чітко наголосив на тому, що не буде жодних поступок у бік Анкари із боку Вашингтону для звільнення американського пастора, якого звинувачують у сприянні спробі державного перевороту в Туреччині в 2016 році. Окрім того глава Білого Дому відкинув будь-які сумніви щодо негативних наслідків запровадження американських мит на сталь і алюміній із Туреччини. За словами Трампа такий крок є правильним.

Джерела в Білому домі і справді підтвердили те, що очільники США і Туреччини в рамках переговорів під час саміту НАТО в Брюсселі обговорювали звільнення турецької громадянки в Ізраїлі і справу Ендрю Брансона. Анкара розраховувала на підтримку Вашингтону, зважаючи на рівень відносин Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньягу. У обмін на це адміністрація Дональда Трампа очікувала звільнення двох американців, які перебувають в ув’язненні в Туреччині. В тому числі і пастора Ендрю Брансона.