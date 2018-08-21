Трамп висловив готовність знову зустрітися з Кім Чен Ином



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Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Трамп зазначив, що в переговорах США та КНДР є ряд позитивних моментів

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ще раз зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп зазначив, що в переговорах США та КНДР є ряд позитивних моментів.

«Швидше за все, ми зустрінемося, проте я не хочу коментувати це питання», - заявив глава Білого дому.

Президент США також повідомив, що в нього склалися дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином.

Раніше повідомлялося, що джерело, яке близьке до керівництва КНДР, повідомило про те, що Пхеньян розраховує на можливість проведення нової зустрічі на найвищому рівні із пезидентом США Дональдом Трампом іще до кінця цього року.

До слова, у серпні президент США Дональд Трамп написав листа у відповідь лідеру КНДР Кім Чен Ину.

Як відомо, у червні Дональд Трамп та Кім Чен Ин вперше провели зустріч у Сінгапурі.