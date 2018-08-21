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    У світі

    Трамп назвав умови скасування антиросійських санкцій

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    Дональд Трамп - Трамп назвав умови скасування антиросійських санкцій
    Дональд Трамп

    США чекають від РФ кроків у питаннях геополітики

    Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути питання про скасування антиросійських санкцій у разі, якщо керівництво РФ зробить кроки для співпраці двох країн у декількох питаннях геополітики.

    Про це повідомляє Reuters.

    Ключовими питаннями, в яких керівництво Кремля має продемонструвати кроки в бік їх вирішення, Трамп назвав Сирію та Україну.

    Напередодні стало відомо, що Сенат США у вересні може розглянути новий пакет санкцій проти РФ.

    Нагадаємо, як повідомляв The Wall Street Journal 18 серпня, у США протягом кількох тижнів будуть готові санкції проти завершення будівництва російського трубопроводу «Північний потік-2».

    До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

    Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

    Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень. 

    Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

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