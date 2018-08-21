Трамп назвав умови скасування антиросійських санкцій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

США чекають від РФ кроків у питаннях геополітики

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути питання про скасування антиросійських санкцій у разі, якщо керівництво РФ зробить кроки для співпраці двох країн у декількох питаннях геополітики.

Про це повідомляє Reuters.

Ключовими питаннями, в яких керівництво Кремля має продемонструвати кроки в бік їх вирішення, Трамп назвав Сирію та Україну.

Напередодні стало відомо, що Сенат США у вересні може розглянути новий пакет санкцій проти РФ.

Нагадаємо, як повідомляв The Wall Street Journal 18 серпня, у США протягом кількох тижнів будуть готові санкції проти завершення будівництва російського трубопроводу «Північний потік-2».

До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

Читайте також: Санкційна лихоманка у Вашингтоні. У Києві рано радіють