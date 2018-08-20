Трамп назвав розслідування Мюллера «національною ганьбою» Америки
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Глава Білого дому вважає, що слідство «вигадало «злочин» під назвою змова»
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США «національною ганьбою» Америки.
Про це Трамп написав у Twitter.
Зокрема, він нагадав, що один із співробітників Білого дому у цій справі надав слідству понад 30 годин свідчень з відома Трампа. Таким чином президент США звинуватив слідство у однобокості.
«То де змова? Вони вигадали «злочин» під назвою змова, а коли виявилось що нічого немає, заговорили про перешкоджання правосуддю (ще одна вигадка, якої ніколи не було). А якщо ви даєте здачі, або кажете щось погане про облудне Полювання на відьом (цим терміном президент США позначає розслідування Мюллера, - ред.), вони кричать «Перешкоджання правосуддю!», - цитує слова Трампа з брифінгу для ЗМІ «Голос Америки».
Раніше Трамп заговорив про змову проти нього з боку ФБР і мін'юсту.
Також Трамп обізвав екс-керівництво ФБР клоунами і невдахами.