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    Трамп назвав розслідування Мюллера «національною ганьбою» Америки

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    Дональд Трамп - Трамп назвав розслідування Мюллера «національною ганьбою» Америки
    Дональд Трамп

    Глава Білого дому вважає, що слідство «вигадало «злочин» під назвою змова»

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США «національною ганьбою» Америки.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    Зокрема, він нагадав, що один із співробітників Білого дому у цій справі надав слідству понад 30 годин свідчень з відома Трампа. Таким чином президент США звинуватив слідство у однобокості.

    «То де змова? Вони вигадали «злочин» під назвою змова, а коли виявилось що нічого немає, заговорили про перешкоджання правосуддю (ще одна вигадка, якої ніколи не було). А якщо ви даєте здачі, або кажете щось погане про облудне Полювання на відьом (цим терміном президент США позначає розслідування Мюллера, - ред.), вони кричать «Перешкоджання правосуддю!», - цитує слова Трампа з брифінгу для ЗМІ «Голос Америки».

    Раніше Трамп заговорив про змову проти нього з боку ФБР і мін'юсту.

    Також Трамп обізвав екс-керівництво ФБР клоунами і невдахами.

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