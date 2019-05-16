Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку



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Дональд Трамп

Трамп заборонив використання закордонного телекомунікаційного обладнання, що представляє ризик для національної безпеки

Президент Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан та заборонив американським компаніям використовувати закордонне телекомунікаційне обладнання, що становить ризик для національної безпеки.

У тексті указу згадується Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який наділяє президента правом регулювати торговельні відносини у випадку, якщо у США оголошено режим надзвичайного стану у зв'язку із загрозою національній безпеці.

Президент наказав Міністерству торгівлі, у співпраці з іншими відомствами розробити й подати протягом 150 днів відповідний план дій.

Указ, який перебував на розгляді президента більше року, спрямований на захист «загальнонаціональної мережі поставок інформаційних і комунікаційних технологій і послуг« від «іноземних противників» США, заявив міністр торгівлі Уілбур Росс.

За словами Росса, «під керівництвом президента Трампа американці можуть бути впевнені, що наші дані й інфраструктура знаходяться в безпеці».

Назви компаній або країн, що потенційно становлять загрозу національній безпеці, в тексті указу не згадуються. Однак представники адміністрації раніше говорили про загрозу з боку китайської телекомунікаційної компанії Huawei.

У Вашингтоні припускають, що обладнання виробництва Huawei може використовуватися органами держбезпеки КНР в їх інтересах. У китайській компанії ці припущення заперечують.

США намагаються переконати своїх союзників, включаючи Велику Британію, що їм необхідно відмовитися від використання китайського телекомунікаційного обладнання при створенні власних мобільних мереж наступного покоління. У серпні минулого року Трамп підписав указ, що забороняє американським федеральним відомствам використовувати обладнання виробництва китайських компаній Huawei і ZTE Corp.

Голова Федеральної комісії із зв'язку (FCC) Аджіт Пай, який раніше називав Huawei «загрозою безпеці Америки», заявив у середу, що указ Трампа є «важливим кроком на шляху до захисту американських [комунікаційних] мереж».

Джерело: Голос Америки