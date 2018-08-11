Екс-співробітниця Трампа розповіла, як президент США з'їв секретну записку



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Дональд Трамп

Соратниця Трампа «була шокована, коли побачила, як він жував і ковтав папір»

Колишня співробітниця Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман розповіла, що президент США Дональд Трамп у 2017 році з'їв записку з «делікатною» інформацією, повідомляє Washington Post.

Вона обіймала посаду директора з комунікацій управління Білого дому зі зв'язків із громадськими організаціями та населенням.

У своїй книзі «Зруйнований: інсайдерська інформація про Білий дім Трампа» вона написала, що інцидент стався на початку 2017 року.

Маніголт-Ньюман пише, що привела адвоката Трампа Майкла Коена в Овальний кабінет, де йому була призначена зустріч із президентом. Маніголт-Ньюман зазначила, що випадково помітила, як президент прожовує шматочок папірця, коли вона проводжала адвоката з кабінету американського лідера.

«Я бачила, як він кладе в рот записку. Трамп завжди був гермофобом. Я була шокована, коли побачила, як він жував і ковтав папір. На ньому, найімовірніше, було щось дуже, дуже делікатне», - написала Ньюман .

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що книга «наповнена брехнею і неправдивими звинуваченнями». За її словами, Маніголт-Ньюман завжди говорила позитивні речі про Трампа тоді, коли сама працювала в адміністрації президента.

У червні видання Politico з посиланням на джерела повідомляло, що у Трампа є звичка рвати папір і кидати його в урну або на підлогу. За словами колишнього співробітника Білого дому Соломона Ларті, іноді американський президент рве паперу навпіл, а іноді і на дрібні шматочки, схожі на конфетті.

Джерело: Кореспондент.net