Трамп подвоїв тарифи на сталь та алюміній з Туреччини



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Дональд Трамп

Тепер митні тарифи на алюміній становитимуть 20%, на сталь – 50%

Внаслідок останніх політичних загострень між Білим домом і турецьким урядом, президент США Дональд Трамп заявив про суттєве збільшення тарифів для продажу в США сталі й алюмінію з Туреччини.

Про це Трамп написав сьогодні у Twitter.

«Я щойно затвердив подвоєння тарифів на сталь та алюміній для Туреччини, оскільки їхня валюта, турецька ліра, швидко знижується в порівнянні з нашим дуже сильним доларом! Тепер (митні тарифи – ред.) на алюміній становитимуть 20%, на сталь – 50%», - зауважив американський президент.

Він додав, що нинішні відносини між Сполученими Штатами і Туреччиною «не є гарними».

Нагадаємо, в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар.

Раніше стало відомо, що делегація Туреччини вирушить в США для вирішення протиріч.