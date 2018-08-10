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    Трамп подвоїв тарифи на сталь та алюміній з Туреччини

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    Дональд Трамп - Трамп подвоїв тарифи на сталь та алюміній з Туреччини
    Дональд Трамп

    Тепер митні тарифи на алюміній становитимуть 20%, на сталь – 50%

    Внаслідок останніх політичних загострень між Білим домом і турецьким урядом, президент США Дональд Трамп заявив про суттєве збільшення тарифів для продажу в США сталі й алюмінію з Туреччини.

    Про це Трамп написав сьогодні у Twitter.

    «Я щойно затвердив подвоєння тарифів на сталь та алюміній для Туреччини, оскільки їхня валюта, турецька ліра, швидко знижується в порівнянні з нашим дуже сильним доларом! Тепер (митні тарифи – ред.) на алюміній становитимуть 20%, на сталь – 50%», - зауважив американський президент.

    Він додав, що нинішні відносини між Сполученими Штатами і Туреччиною «не є гарними». 

    Нагадаємо, в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар.

    Раніше стало відомо, що делегація Туреччини вирушить в США для вирішення протиріч.

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