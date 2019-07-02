Трамп пообіцяв танки на вулицях Вашингтона 4 липня



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Американський танк Abrams A1M2

Військова техніка буде демонструватися на Національній алеї столиці США

Глава Білого Дому Дональд Трамп анонсував покази військової техніки в Вашингтоні в рамках святкування Дня незалежності США 4 липня 2019 року. Про це пише російське видання РБК.

На його думку це зробить святкування цього року особливим. Мова в тому числі йде про танки Abrams A1M2. За словами Дональда Трампа проїзд дорогами міста танків не планується, адже вони можуть пошкодити асфальт. Таким чином, бронетехніка буде просто демонструватися.

Окремо нові винищувачі п’ятого покоління F-35 Lightning II можуть бути задіяні в рамках святкувань. Видання USA Today повідомляло про те, що військова техніка може бути розміщена на Національній алеї столиці – від будівлі Конгресу до меморіалу Аврааму Лінкольну.

В 2018 році Дональд Трамп хотів провести військовий парад в Вашингтоні за прикладом святкувань 14 липня у Франції. Проте, пізніше від такої ідеї відмовилися.

Між іншим, Трамп лякає обвалом економіки СШАу разі свого програшу на виборах.

Нагадаємо, президентська кампанія нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа на виборах 2020 року офіційно стартувала 18 червня у штаті Флорида.

За офіційними даними, наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії, у тому числі Дональд Трамп. Крім того, ще принаймні двоє політиків – сенатор Боб Коркер і губернатор штату Огайо Джон Кейсік також публічно висловили намір брати участь у перегонах на президентських виборах у США.