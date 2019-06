Трамп лякає обвалом економіки США у разі свого програшу на виборах

Економіка Трампа б'є рекорди, похвалився президент США

Президент США Дональд Трамп вважає, що ринок чекає безпрецедентний обвал, якщо перемогу на президентських виборах 2020 року здобуде інший кандидат.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Економіка Трампа б'є рекорди, у неї попереду довгий шлях. Однак якщо хтось, крім мене, займеться керівництвом в 2020 році, відбудеться обвал ринку, подібного якому ми ще не бачили», - написав президент США.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT