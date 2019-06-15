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    Економіка та фінанси

    Трамп лякає обвалом економіки США у разі свого програшу на виборах

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп лякає обвалом економіки США у разі свого програшу на виборах
    Президент США Дональд Трамп 

    Економіка Трампа б'є рекорди, похвалився президент США

    Президент США Дональд Трамп вважає, що ринок чекає безпрецедентний обвал, якщо перемогу на президентських виборах 2020 року здобуде інший кандидат.

    Про це глава Білого дому написав у Twitter.

    «Економіка Трампа б'є рекорди, у неї попереду довгий шлях. Однак якщо хтось, крім мене, займеться керівництвом в 2020 році, відбудеться обвал ринку, подібного якому ми ще не бачили», - написав президент США.

    Нагадаємо, президентська кампанія нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа на виборах 2020 року офіційно стартує 18 червня у штаті Флорида.

    За офіційними даними, наразі на президентських виборах 2020 року зареєстровані 26 кандидатів, середи них 24 від демократів та двоє від Республіканської партії, у тому числі Дональд Трамп. Крім того, ще принаймні двоє політиків – сенатор Боб Коркер і губернатор штату Огайо Джон Кейсік також публічно висловили намір брати участь у перегонах на президентських виборах у США.

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