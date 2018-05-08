Трамп привітав Путіна з інавгурацією

Американський лідер чекає того часу, коли у Вашингтона будуть хороші відносини з Москвою

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп вітає Путіна із інавгурацією на четвертий президентський термін. Про це Сандерс заявила під час прес-конференції. «Президент вітає його та сподівається, що настануть часи, коли матимемо хороші відносини із Росією, між тим США вірять, що кожен має право бути почутим та



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Дональд Трамп і Володимир Путін

Американський лідер чекає того часу, коли у Вашингтона будуть хороші відносини з Москвою

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп вітає Путіна із інавгурацією на четвертий президентський термін.

Про це Сандерс заявила під час прес-конференції.

«Президент вітає його та сподівається, що настануть часи, коли матимемо хороші відносини із Росією, між тим США вірять, що кожен має право бути почутим та проводити мирні зібрання», – сказала Сандерс

При цьому Сандерс не уточнила, чи були привітання Трампа висловлені у формі особистої бесіди з російським президентом.

Як відомо, раніше у Державному депатаменті США заявили, що арешти протестувальників проти Путіна цими вихідними у Росії не відповідають діям режиму, який переконаний у власній легітимності.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігалося величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стояли автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух був обмежений, виставлено оточення.

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