Путін вчетверте офіційно став президентом Росії

Після церемонії інавгурації президент РФ проведе огляд параду Кремлівського полку

Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації. Путін під удари курантів пройшов через Георгіївський та Олександрівський зали, піднявся до трибуни в Андріївському залі, де виголосив президентську присягу. «Присягаюся під час здійснення повноважень



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Фото: ТАСС

Після церемонії інавгурації президент РФ проведе огляд параду Кремлівського полку

Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

Путін під удари курантів пройшов через Георгіївський та Олександрівський зали, піднявся до трибуни в Андріївському залі, де виголосив президентську присягу.

«Присягаюся під час здійснення повноважень президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу», - зачитав він текст присяги.

Після цього Путін вирушить на Соборну площу, де відбудеться огляд параду Кремлівського полку, а потім у Благовіщенському соборі заплановане богослужіння.

Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.

Джерело: ТСН