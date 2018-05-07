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    Путін вчетверте офіційно став президентом Росії

    Після церемонії інавгурації президент РФ проведе огляд параду Кремлівського полку
    Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації. Путін під удари курантів пройшов через Георгіївський та Олександрівський зали, піднявся до трибуни в Андріївському залі, де виголосив президентську присягу. «Присягаюся під час здійснення повноважень
    • Сьогодні, 12:36
    • Розсилка
    Фото: ТАСС

    Після церемонії інавгурації президент РФ проведе огляд параду Кремлівського полку

    Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

    Путін під удари курантів пройшов через Георгіївський та Олександрівський зали, піднявся до трибуни в Андріївському залі, де виголосив президентську присягу.

    «Присягаюся під час здійснення повноважень президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу», - зачитав він текст присяги.

    Після цього Путін вирушить на Соборну площу, де відбудеться огляд параду Кремлівського полку, а потім у Благовіщенському соборі заплановане богослужіння.

    Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.

    Джерело: ТСН

    Путін незалежність військові
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