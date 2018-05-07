Москва в день інавгурації Путіна: з’явилися красномовні фото
- Сьогодні, 10:58
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Розсилка
На центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі
В день інавгурації президента РФ Володимира Путіна у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.
Очевидці діляться у соцмережах фотографіями пустих вулиць Москви, на яких нікого, крім силовиків, нема.
Утро инаугурации. pic.twitter.com/IT6uA9P9qt— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 7 мая 2018 г.
Інавгурація Путіна розпочнеться о 12 годині за московським часом.
Нагадаємо, Володимир Путін у понеділок, 7 травня, вступить на посаду президента Росії. Він вчетверте пройде церемонію інавгурації і стане главою держави на найближчі шість років. Церемонія відбудеться у Великому Кремлівському палаці.
Вибори президента Росії пройшли 18 березня.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах президента РФ у окупованому Криму становила 42%.
Джерело: Znak