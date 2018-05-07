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    Москва в день інавгурації Путіна: з’явилися красномовні фото

    На центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі
    В день інавгурації президента РФ Володимира Путіна у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення. Очевидці діляться у соцмережах фотографіями пустих вулиць Москви, на яких нікого, крім силовиків, нема. Утро
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    Фото: Twitter Денис Стяжкін

    На центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі

    В день інавгурації президента РФ Володимира Путіна у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.

    Очевидці діляться у соцмережах фотографіями пустих вулиць Москви, на яких нікого, крім силовиків, нема.

    Інавгурація Путіна розпочнеться о 12 годині за московським часом.

    Нагадаємо, Володимир Путін у понеділок, 7 травня, вступить на посаду президента Росії. Він вчетверте пройде церемонію інавгурації і стане главою держави на найближчі шість років. Церемонія відбудеться у Великому Кремлівському палаці.

    Вибори президента Росії пройшли 18 березня.

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах президента РФ у окупованому Криму становила 42%.

    Джерело: Znak

    Росія вибори Путін путінський режим
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