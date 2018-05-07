У Росії порівняли чотири інавгурації Путіна

7 травня у Росії відбулась четверта інавгурація Володимира Путіна

У Росії відбулась інавгурація Володимира Путіна, який вчетверте обраний на пост президента Росії. Російська служба ВВС розповіла, чим цьогорічна церемонія схожа на три попередніх, через які пройшов Путін, і чим від них відрізняється. сценарій церемонії ще напередодні розкрив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він говорив, що після присяги Путін



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Володимир Путін

7 травня у Росії відбулась четверта інавгурація Володимира Путіна

У Росії відбулась інавгурація Володимира Путіна, який вчетверте обраний на пост президента Росії. Російська служба ВВС розповіла, чим цьогорічна церемонія схожа на три попередніх, через які пройшов Путін, і чим від них відрізняється.

сценарій церемонії ще напередодні розкрив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він говорив, що після присяги Путін через Червоний ганок Великого Кремлівського палацу спуститься на Соборну площу, де прийме парад Кремлівського полку. Потім у Благовіщенському соборі очікується коротке богослужіння. Пєсков назвав цей сценарій традиційним.

Зі сказаного прес-секретарем Путіна випливало, що урочиста церемонія не включає в себе проїзд президентського кортежу вулицями Москви. Шість років тому федеральні телеканали вели пряму трансляцію того, як Путін в'їжджає в Кремль. З висоти пташиного польоту камери знімали, як його кортеж рухається безлюдними вулицями центру Москви. Ця частина інавгурації стала найбільш обговорюваною в соцмережах.

6 травня 2012 року під час «Маршу мільйонів» на Болотній площі відбулися сутички супротивників Путіна з поліцією, в результаті чого були затримані сотні людей, в тому числі один з організаторів акції Олексій Навальний. Цього року Навальний закликав своїх однодумців відзначити чергову інавгурацію Путіна, вийшовши на акції «Він нам не цар». Вони пройшли в десятках міст Росії, у багатьох з яких закінчилися масовими затриманнями.

За інформацією телеканалу «Дождь», цього разу Кремль відмовився не тільки від проїзду кортежу по Москві, але і від урочистого прийому на честь інавгурації. Цей захід проводився в 2000-му, 2008-му і 2012 роках і був непублічним.

Як пояснив один зі співрозмовників телеканалу, у Кремлі вирішили, що число урочистих прийомів має скорочуватися: прийом за традицією відбудеться 9 травня, і «його буде достатньо».

Служба в Благовіщенському соборі Кремля після принесення присяги президента - теж традиція, пояснив Пєсков. Шість років тому президент брав участь у богослужінні разом з дружиною. У червні 2013 року, подивившись балет «Есмеральда» в Державному Кремлівському палаці, Путін і його дружина Людмила оголосили, що їхній шлюб «завершено».

За конституцією уряд Росії складає свої повноваження перед новообраним президентом, тобто в день інавгурації. Очікується, що Путін внесе кандидатуру прем'єра до Держдуми вже на наступний день після інавгурації, 8 травня.

Більшість експертів сходяться на думці, що нинішній глава уряду Дмитро Медведєв, швидше за все, збереже свій пост. Важче сказати, хто з міністрів залишиться в складі кабінету.

Шість років тому після інавгурації Путін відправився зіграти в хокей, яким захопився роком раніше. В одному з періодів «матчу легенд» він вийшов на лід разом з аматорською збірною Нічної хокейної ліги, створеною за його ж ініціативою в 2011 році, і ветеранами професійного хокею.

Цього року прес-секретар Путіна чітко дав зрозуміти: хокею не буде. Після церемонії президент має намір провести ряд робочих зустрічей, а в матчі Нічної хокейної ліги його можна буде побачити згодом.