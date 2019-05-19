Трамп розказав, що ставиться до абортів, як Рейган
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Президент США зазначив, що не погоджується з ключовими положеннями жорсткої заборони жінкам переривати вагітність
Президент США Дональд Трамп вперше висловився про нові закони в деяких штатах стосовно абортів, зазначивши, що не погоджується з ключовими положеннями жорсткої заборони жінкам переривати вагітність. Про це він написав у Twitter.
«Як відомо більшості, і для тих, хто хоче знати, я рішуче виступаю за життя, за трьома винятками: зґвалтування, інцест та захист життя матері - та сама позиція, яку займав Рональд Рейган», - йдеться в повідомленні Трампа.
Перші два винятки відсутні в новому законі штату Алабама.
«Ми значно просунулись за останні два роки зі 105-ма новими федеральними суддями (і багато ще буде), двома верховними суддями, політикою Мексико сіті і, загалом, новим позитивним ставленням до права на життя. Радикальні ліві з абортами на пізніх строках вагітності (і гірше) вибухають з цього питання. Маємо триматися разом і виграти за життя 2020. Якщо будемо дурними і не об'єднаємось як один, то всі наші тяжко здобуті досягнення за життя зникнуть швидко!» - наголосив Трамп.
Як повідомлялося, 15 березня Сенат штату Алабама прийняв найсуворіший законопроект про аборти у Сполучених Штатах Америки, який забороняє будь-яке переривання вагітності.
Відповідно до законопроекту, аборт вважається злочином, що загрожує лікарям, які його зробили, тюремним строком від 10 до 99 років.
Аборти можуть бути законними тільки у тому випадку, якщо життя матері під загрозою або плід уже мертвий.
Цього року заборону на аборти після шести тижнів вагітності вже затвердили в Огайо, Джорджії, Кентуккі та Міссісіпі.
Джерело: Укрінформ