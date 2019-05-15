Особистий юрист Трампа: «українська змова» і вороги президента США в оточенні Зеленського

Рудольф Джуліані Фото: Photograph by Al Drago / Bloomberg

«У людей, що оточують обраного президента, не найкращі наміри. Я говорю про тих, хто пов’язаний з Коломойським та Боголюбовим»

«В оточенні Володимира Зеленського є ті, хто особисто ненавидить Трампа», «посла Йованович відкликали ще й тому, що вона була частиною змови проти президента», «прямій комунікації команди Трампа із Зеленським перешкоджають», «українські чиновники брали участь у змові з демократами»... Ці та інші меседжі від Руді Джуліані, людини, якій президент Трамп дуже довіряє, його особистого юриста.

Співрозмовник Джуліані, спеціальний кореспондент українського телеканалу «Інтер» у США Дмитро Анопченко наголошує: в інтерв’ю - суб'єктивна точка зору адвоката Трампа, його оцінка фактів, персоналій, серед яких кілька гучних прізвищ. «Прекрасно розумію, що ви скажете: мовляв, Джо Байден вступає у виборчу гонку і республіканцям потрібні дані про «український слід»... Або, мовляв, раз розслідування Мюллера завершено, саме час розібратися з іншою стороною проблеми втручання у вибори... Оцінки залежать від політичних уподобань і симпатій. Мотиви можуть бути різними. Мені важливо було не в New York Times прочитати, а з перших вуст почути - що думають в команді Трампа, чому так наполягають на проведенні в Україні розслідування, чому Джуліані все-таки не поїхав до Києва..», - каже Анопченко в преамбулі до інтерв’ю.

Пане Джуліані, чи можете ви підтвердити, що візит в Україну планувався і дійсно був скасований? Які причини?

Я дійсно збирався в Україну в понеділок-середу, але скасував поїздку, оскільки виявив, що обраний президент оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до президента США, зокрема, мова йде про події у 2016 році. Один з них викритий в тому, що незаконно сприяв і допомагав передвиборчій кампанії опонента президента Трампа, Хілларі Клінтон. І ці люди - серед його ключових радників. І коли я це виявив, я сказав про це відкрито. Щоб тут, в Сполучених Штатах, розуміли ситуацію в Україні.

Адже вони про це відкрито говорили! І обраний президент Зеленський зараз знаходиться в руках людей, які дуже серйозно виступали проти президента Трампа. Це вони організовували витік в New York Times. Це вони, ймовірно, налаштовані створювати проблеми для президента. Я раніше вже заявляв, було б до кінця правильним, якщо обраний президент організовує розслідування і зробить це відкрито, з приводу, назвемо це так, змови, в якій брали участь певні українські чиновники, і до якої були причетні американці, включаючи представників Національного комітету Демпартії США, Хілларі Клінтон, і на жаль, наше американське посольство в Україні. Вони дозволили корупційний обмін інформацією, яка шкодила кандидату Трампу і його кампанії.

Але якими б не були їхні зусилля, вони ж не принесли результату, правильно? Трампа обрали...

Так, все змінилося і Трамп зайняв свій пост, але як і раніше залишаються люди, залучені в цей процес. І провести розслідування дуже важливо, оскільки те, що трапилося в Україні, просто неможливо в Сполучених Штатах. І я сказав президенту, як його особистий адвокат: якщо ми з'ясуємо, що саме відбувалося, це дасть нам пояснення звідки бралися ці брехливі звинувачення проти нього з приводу так званої змови з росіянами, чого насправді ніколи не було. Якби це сталося, розслідування провели, а я вірю, що за всім цим стояли політичні противники президента, то ми побачили б негласні дії українських чиновників, зроблені за спиною у громадян України. Таких особистостей було багато і, на жаль, одна з них дуже близька до обраного президента, що вкрай мене турбує.

Розслідування, до якого ви закликаєте, в будь-якому випадку будуть проводити в тому числі і нові антикорупційні структури. Приймете їх висновки? З американської точки зору, їх робота може бути визнана ефективною?

Я не можу дати однозначну оцінку, вважаю, що з ними пов'язані і хороші, і погані події. І для них важливо визначитися з пріоритетами при проведенні розслідувань, і з тими людьми, які готові встановити правду, готові прийти до законних і чесних висновків. Обраний президент вже заявляв раніше, можливо, маючи на увазі Луценка, або когось із його чиновників, так ось, він говорив про необхідність зупинити розслідування. І це вкрай турбує нас усіх. Тих, хто хотів, щоб розслідування принесло результати. Оскільки є дуже серйозні докази змови між Національним комітетом Демократичної партії, американським посольством і якимись українцями, які фабрикували так звану правду про кандидата Трампа і його передвиборчу кампанію. Я радий, що ваша країна стала незалежною і вільною від усього радянського. Я був там, я давно співпрацюю з Україною. І дуже сподіваюся, що українці займуть те місце, яке вони заслуговують. Що з'явиться повністю вільний, чесний, ефективний уряд, який не контролюють олігархи. І сподіваюся, що обраний президент все-таки зрозуміє, ким він оточений і яку ситуацію ці люди створюють. А він оточений людьми, які, з моєї точки зору, як президентського юриста, дуже сильно особисто, навіть не політично, а саме особисто, протидіють президенту Трампу. І в деяких випадках навіть робили незаконні дії для того, щоб вплинути на результати виборів. Я вкрай цим стурбований. Можливо, це не моя справа, але я – американський громадянин, який бажає найкращого Україні. І є деякі інші люди, що оточують обраного президента, у яких не найкращі наміри. Я говорю про тих, хто пов’язаний з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим.

Знову ж таки, це не зовсім моя справа, але я дуже стурбований тим, що є розслідування, яке зараз проводить НАБУ, яке повністю незалежне, в тому числі, і від Генпрокуратури, і що їм не дають продовжувати це розслідування. І це крок назад у порівнянні з тим, що було досягнуто.

Чи може вся ця ситуація вплинути на відносини України зі Сполученими Штатами, які традиційно підтримують нашу країну?

Скажу чітко: я не кажу від імені уряду. Те, що я говорю, - не позиція уряду США. Я - особистий адвокат президента. У Сполучених Штатах існує поділ між президентом, як главою держави, який представлений в своїх офіційних повноваженнях, і президентом, який, як і всі, є громадянином США і має право на дії, крім тих, що в офіційній сфері. Я представляю його особисто, я його особистий юрист. А ви запитали про офіційну політику Сполучених Штатів і я не хотів би її коментувати... Скажу лише, що в Сполучених Штатах існує серйозна підтримка України, в України дуже потужні взаємовідносини зі Сполученими Штатами. Я був одним з політиків, а тепер уже в статусі просто громадянина, з числа тих, хто найбільше підтримує Україну. Серед тих її друзів, яким був Джон Маккейн. І тому я дуже засмучений тим, які люди зараз перебувають в орбіті новообраного президента. Ну ось дивіться: людина, яку обрали президентом країни, що є нашим найближчим союзником, оточена людьми, яких варто було б просто вигнати. Звичайно, я не можу вирішувати за вашого президента, це ви повинні визначати, а не я. Але я навіть не до кінця розумію, як це взагалі могло статися. Як можна було вибрати когось, хто, як було визнано ще в грудні рішенням вашого суду, протизаконно втручався у вибори, діючи проти Дональда Трампа, і ці люди - зараз у фаворі. Це просто безглуздя. Всі ці звинувачення... Я знаю, наскільки ці люди безсовісні! Я не про обраного президента говорю, я про тих з його оточення, хто розгорнув кампанію проти президента Трампа.

Руді Джуліані та Дональд Трамп

Ви на початку нашої розмови сказали, що «американське посольство в Києві було частиною змови». Що ви маєте на увазі? І чи не з цим пов'язано те, що Марі Йованович відкликали в США?

Так, частиною проблеми, яку створили для нас тут, в США, була посол, яку зараз усунули. Вона була частиною всіх цих зусиль проти президента Трампа. Приблизно рік тому один з конгресменів розповів, що вона запевняє українських чиновників, мовляв, президента Трампа чекає імпічмент. І це - брехня. Президент визнаний повністю невинним. Ніяких зв'язків з росіянами, ніяких доказів, що щось взагалі було. Ніяких доказів перешкоджання правосуддю. І зараз настав час розслідувати дії демократів, а яким чином вони все це створили? І вона була, що називається, «по той бік». Були випадки надання недостовірної інформації українській владі. Така протидія політиці президента Трампа!

Хто в такому випадку замінить Йованович, яким буде новий посол?

Не буду називати прізвищ, але це буде людина, що підтримує адміністрацію президента Трампа і правильно розуміє його політику в цьому складному і ключовому регіоні світу.

Як ви оцінюєте дії попередньої української адміністрації?

Попередня адміністрація безумовно продемонструвала багато позитивного у виведенні країни з глибокої кризи, викликаної правлінням президента Януковича. Наприклад, я хочу подякувати міністру Авакову за його чесну позицію і розуміння цього складного моменту в історії країни. Що стосується президента (прим. - мова про Порошенка), то він зіткнувся з парадоксом падіння популярності за рахунок безперервної війни і економічної кризи, нескінченних корупційних скандалів і брудної боротьби олігархічних кланів. Це важкі уроки демократичних перетворень на шляху реформ, обраних народом України. Тому ваші вибори, які вразили весь світ своєю демократичністю та прозорістю, - це наочний приклад народної демократії. Найскладніше зараз – це чесний і прозорий перехід влади до нового президента і його можливість виконати свої передвиборчі обіцянки. Для цього він повинен очиститися від причеп з минулого і кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших. Тих, з приводу кого введуться розслідування в Америці, тих, хто перешкоджає нашим прямим комунікаціям з новообраним президентом Зеленським.

Вибачте, у мене далі зустріч, я повинен йти.

Дмитро Анопченко, «Інтер»