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    Чиновник зустрів Трампа у шкарпетках з його портретом і приклеєною шевелюрою

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    <p>На шкарпетках нанесене зображення обличчя Трампа з об'ємним рудим волоссям, яке, як вказав виробник, можна розчісувати і укладати</p> - Чиновник зустрів Трампа у шкарпетках з його портретом і приклеєною шевелюрою

    На шкарпетках нанесене зображення обличчя Трампа з об'ємним рудим волоссям, яке, як вказав виробник, можна розчісувати і укладати

    Фото: АР

    Нунгессер в аеропорту показав главі Білого дому куплені на Amazon шкарпетки

    Віце-губернатор Луїзіани Біллі Нунгессер 14 травня зустрів президента США Дональда Трампа в шкарпетках з його зображенням.

    Про це пише Daily Mail.

    Нунгессер в аеропорту показав главі Білого дому куплені на Amazon шкарпетки, а той попросив продемонструвати їх фотографам, які стояли поруч.

    На шкарпетках нанесене зображення обличчя Трампа з об'ємним рудим волоссям, яке, як вказав виробник, можна розчісувати і укладати.

    Нагадаємо, раніше в Google при введенні запиту «ідіот» пошуковик показував фото президента США Дональда Трампа. Генеральний директор Google Cундар Пічаї під час слухань у Конгресі США пояснив причину цього казусу.

    Джерело: Ліга.net

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