Чиновник зустрів Трампа у шкарпетках з його портретом і приклеєною шевелюрою

Віце-губернатор Луїзіани Біллі Нунгессер 14 травня зустрів президента США Дональда Трампа в шкарпетках з його зображенням.

Daily Mail

Нунгессер в аеропорту показав главі Білого дому куплені на Amazon шкарпетки, а той попросив продемонструвати їх фотографам, які стояли поруч.

На шкарпетках нанесене зображення обличчя Трампа з об'ємним рудим волоссям, яке, як вказав виробник, можна розчісувати і укладати.

