Чиновник зустрів Трампа у шкарпетках з його портретом і приклеєною шевелюрою
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На шкарпетках нанесене зображення обличчя Трампа з об'ємним рудим волоссям, яке, як вказав виробник, можна розчісувати і укладати
Нунгессер в аеропорту показав главі Білого дому куплені на Amazon шкарпетки
Віце-губернатор Луїзіани Біллі Нунгессер 14 травня зустрів президента США Дональда Трампа в шкарпетках з його зображенням.
Про це пише Daily Mail.
Нунгессер в аеропорту показав главі Білого дому куплені на Amazon шкарпетки, а той попросив продемонструвати їх фотографам, які стояли поруч.
На шкарпетках нанесене зображення обличчя Трампа з об'ємним рудим волоссям, яке, як вказав виробник, можна розчісувати і укладати.
Louisiana Lt. Governor Billy Nungesser shows off his Trump socks as Pres. Trump arrives in Lake Charles. https://t.co/NjusZNllKC pic.twitter.com/Yu5RQcJlK0— ABC News (@ABC) 14 мая 2019 г.
Нагадаємо, раніше в Google при введенні запиту «ідіот» пошуковик показував фото президента США Дональда Трампа. Генеральний директор Google Cундар Пічаї під час слухань у Конгресі США пояснив причину цього казусу.
Джерело: Ліга.net