Трамп шість хвилин аплодував собі під час виступу перед Конгресом

З годинної промови «Стан країни» президент США Дональд Трамп присвятив 6 хвилин на оплески самому собі

Про це повідомляє Vice News.

31 січня Дональд Трамп вперше виступив перед Конгресом з промовою про «становище країни». Від час свого вступу він сказав, що Китай та Росія «кидають виклик американським інтересам та цінностям», закликав перебудувати ядерний арсенал та збільшити оборонних бюджет.

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m