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    Трамп шість хвилин аплодував собі під час виступу перед Конгресом

    31 січня Дональд Трамп вперше виступив перед Конгресом з промовою про «становище країни»
    З годинної промови «Стан країни» президент США Дональд Трамп присвятив 6 хвилин на оплески самому собі Про це повідомляє Vice News. 31 січня Дональд Трамп вперше виступив перед Конгресом з промовою про «становище країни». Від час свого вступу він сказав, що Китай та Росія «кидають виклик американським інтересам та
    • Сьогодні, 20:48
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    31 січня Дональд Трамп вперше виступив перед Конгресом з промовою про «становище країни»

    З годинної промови «Стан країни» президент США Дональд Трамп присвятив 6 хвилин на оплески самому собі

    Про це повідомляє Vice News.

    31 січня Дональд Трамп вперше виступив перед Конгресом з промовою про «становище країни». Від час свого вступу він сказав, що Китай та Росія «кидають виклик американським інтересам та цінностям», закликав перебудувати ядерний арсенал та збільшити оборонних бюджет.

    Однак більшість користувачів соціальних мереж звернула увагу на іншу елемент промови - аплодисменти, якими нагороджував сам себе Трамп. За підрахунками, з годинного виступу Дональд Трамп присвятив оплескам понад 6 хвилин. Зокрема, користувачів розлютило те, що робив він це прямо у мікрофон.

    Росія США Дональд Трамп
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