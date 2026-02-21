Головна Новини
search button user button menu button

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
фото з відкритих джерел

За традицією, цілий тиждень перед початком Великого посту християни відзначають Масницю

Масниця – традиційне слов'янське свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни. Масниця триває цілий тиждень, а її святкування припадає на особливу дату, пов'язану з початком Великого посту.

У 2026 році Масний тиждень в Україні розпочався у понеділок, 16 лютого, і триватиме до неділі, 22 лютого. Після цього, з 23 лютого, віряни починають відзначати Великий піст. На Масницю заведено не тільки пекти млинці та ліпити вареники, а й вітати один одного зі святом. 

«Главком» підготував найкращі привітання до Масниці у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

Привітання з Масницею у прозі

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масниці запам'ятаються до наступних святок, а смачні святкові страви стануть завершенням різдвяних і новорічних застіль. З Масницею всіх!

***

Вітаю Вас з Масницею! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати та переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро й удачу!

***

Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами!

***

Вітаємо з Масницею! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні й цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближче і рідніше! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів, які ламаються від страв!

***

У ці дні ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди! На порозі весни, в саме смачне свято, хочеться побажати оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостинного будинку, достатку. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!

***

Масниця – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай у цей день усі печалі, усі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Вітаю Вас з Колодієм! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати й переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у ваші будні світло, добро й удачу!

***

Вітаю з Масницею! Бажаю тобі життя солодкого і смачного, як млинці з медом. Нехай воно буде таким же блискучим, як млинці з маслом. І нехай поруч з тобою завжди будуть лише дорогі, як млинці з ікрою, люди.

Привітання з Масницею у віршах

Як на масному тижні
З печі млинці летіли!
З пилу, з жару, з печі,
Всі рум’яні, гарячі!

Масниця, пригощай!
Всім млинці подавай.
З пилу, з жару – розбирайте!
Похвалить не забувайте.

***

Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося вам дуже солодко,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!

***

Масниця до нас прийшла,
І радість принесла!
Всім бажаю нагулятися,
Смачних млинців наїдатися!

Будемо пісні співати, танцювати,
Щоб ще щасливіше стати,
Щоб у кожен дім добро
Разом зі святом прийшло!

***

Масниця до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом з вами! 

***

З Масницею вас вітаю!
Смачного свята бажаю.
Нехай родина процвітає,
І бід ніколи не зустрічає.

***

Хай млинці не підгорять,
Щастя та любов царять!
Ти млинців не об'їдайся,
Гарно завжди почувайся!

Привітання з Масницею у яскравих листівках

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6

Читайте також:

Теги: свята українці свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 08:45
20 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
20 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
20 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 20 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 січня 2026: традиції та молитва
19 сiчня, 22:00
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 сiчня, 00:00
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 лютого, 00:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 5 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 лютого 2026: традиції та молитва
4 лютого, 22:00
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
16 лютого, 00:00
Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів, заявив Зеленський
Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі
15 лютого, 19:47

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua