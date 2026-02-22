Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор

Тріумф збірної США не обійшовся без впливу вихідців із України

Національна команда США виграла хокейний турнір Олімпіади-2026 з гравцями українського походження в складі. Про це повідомляє «Главком».

Перемогу над канадцями у фіналі (2:1 ОТ) кували відразу двоє хокеїстів із українським корінням. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків. Обидва входили до першої ланки «янкі».

Хокеїсти народилися в Скотсдейлі (штат Арізона). Там за «Фінікс Койотіс» виступав їхній батько – Кіт Ткачук. Бреді та Меттью мають українське походження за лініями обох батьків. Мати хокеїстів, Шанталь Ткачук, неодноразово наголошувала на збереженні національних традицій. Зокрема кулінарних: домашні вареники – незмінний атрибут родинних зустрічей.

Бреді Ткачук провів на Олімпіаді шість матчів, у яких оформив три шайби та 2 асисти. Натомість в активі Меттью Ткачука ті ж шість поєдинків, у яких він віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, Україна завершила зимову Олімпіаду без медалей вперше за 16 років. Найкращим результатом українців цьогоріч були шості місця. Їх вітчизняні спортсмени посіли в санному спорті та фристайлі.