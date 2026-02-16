Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік

Захід передбачає сесію запитань і відповідей

17 лютого о 11:00 Рух «Чесно» презентує підсумки напрацювань стану відкритості парламенту. Під час заходу представимо результати щорічного дослідження «Моніторинг прозорості комітетів Верховної Ради України IX скликання» за 2025 рік, а також запропонуємо конкретні кроки для підвищення прозорості та підзвітності роботи парламенту.

Під час заходу йтиметься про:

рівень відкритості комітетів Верховної Ради;

дотримання вимог законодавства щодо прозорості їхньої роботи;

доступ громадян і медіа до інформації про діяльність парламентських комітетів;

рекомендації щодо підвищення стандартів відкритості.

Модераторка: Віта Думанська – лідерка Руху «Чесно». Презентацію щодо теми Відкритого парламенту представить парламентська аналітикиня Руху «Чесно» Ірина Корженкова. Результати моніторингу прозорості комітетів за 2025 рік презентує парламентська аналітикиня Руху «Чесно» Софія Лазарова.

До обговорення долучаться:

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України;

Ярослав Юрчишин, голова Комітету ВРУ з питань свободи слова;

Михайло Радуцький, голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

Вікторія Подгорна, заступниця голови Комітету з питань цифрової трансформації;

Володимир В'ятрович, член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Володимир Кабаченко, секретар Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (чекаємо підтвердження);

Аліна Загоруйко, заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Захід передбачає сесію запитань і відповідей.

Дата: 17 лютого

Час: 11:00

Місце: «Укрінформ», зала №2 (2 поверх), вул. Б. Хмельницького, 8/1

Трансляція відбудеться на YouTube-каналі «Укрінформу». Акредитація для медіа: [email protected]

Моніторинг прозорості комітетів Верховної Ради Рух «Чесно» проводить за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Оцінка відкритості парламенту здійснюється у партнерстві з Open Government Partnership's Road4EaP Action.