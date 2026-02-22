Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста

Нападник Джонні Годро мав реальні шанси поїхати на Олімпіаду 2026 року

Американські хокеїсти віддали шану колишньому вінгеру збірної США Джонні Годро. Про це повідомляє «Главком».

Після перемоги над Канадою (2:1 ОТ) «янкі» винесли на лід джерсі Годро. З трибун за емоційним моментом спостерігав батько трагічно загиблого хокеїста. Нападника не стало в серпні 2024 року.

31-річний Годро та його брат Меттью загинули наприкінці серпня 2024 року в аварії, коли їхали на велосипедах узбіччям шосе в Нью-Джерсі. Автомобіль, за кермом якого перебував 43-річний Шон Хіггінс, здійснив смертельний наїзд на братів, коли спробував випередити іншу машину. Тест підтвердив, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Годро дебютував у НХЛ за «Калгарі» в сезоні 2013/14. Кольори «Флеймз» він захищав до літа 2022 року. Перед кампанією 2022/23 нападник поповнив лави «Коламбуса». У джерсі збірної США Годро взяв участь в п'яти чемпіонатах світу.

До слова, двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор. Ідеться про братів Бреді та Меттью Ткачуків. Вони мають українців серед предків за лініями обох батьків.

Нагадаємо, Україна завершила зимову Олімпіаду без медалей вперше за 16 років. Найкращим результатом українців цьогоріч були шості місця. Їх вітчизняні спортсмени посіли в санному спорті та фристайлі.