Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади

Американські хокеїсти втретє в історії стали олімпійськими чемпіонами

США дотиснули збірну Канади у фіналі Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

«Янкі» відкрили рахунок на початку зустрічі. Нападник «Міннесоти» Болді прорвався від синьої лінії до воріт канадців і переграв Біннінгтона. Асистентами стали Меттьюз і Квінн Г'юз.

«Кленові листки» натомість відігралися під завісу другої 20-хвилинки. Це Макар отримав шайбу в правому колі вкидання і відправив повз голкіпера. Передачу оборонцю віддав Тейвз.

Після безгольового третього періоду настав овертайм. Канадські хокеїсти провели серію атак, але відзначитися не зуміли. Зате випад американців став чемпіонським – Джек Г'юз у вільній зоні отримав пас Веренскі та залишив поза справами воротаря.

США втретє в історії виграли хокейний турнір Олімпійських ігор. Уперше «золото» американці завоювали в 1960 році, а наступного разу взяли нагороди найвищого ґатунку в 1980-му. За періоди участі гравців НХЛ збірна США вперше тріумфувала в турнірі.

Нагадаємо, Україна завершила зимову Олімпіаду без медалей вперше за 16 років. Найкращим результатом українців цьогоріч були шості місця. Їх вітчизняні спортсмени посіли в санному спорті та фристайлі.