Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини
Санкції торкнуться турецьких чиновників, також будуть вдвічі збільшені тарифи на сталь
У зв'язку з тривалою військовою операцією Туреччини в Сирії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій.
Про це зазначено у відповідній заяві Трампа, яку він опублікував на своїй сторінці в Twitter.
Санкції буду введені щодо діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за «дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії».
Також президент США заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.
«Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивному шляху», - додав він.
Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 жовтня 2019 р.
Трамп зазначив, що США залишать невелика кількість військових на базі в Пов-Танфе для знищення залишків ІД. Американський президент закликав Туреччину забезпечити захист цивільних осіб на північному сході Сирії і не допустити відродження терористичного угруповання «Ісламська держава».