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    Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини

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    Дональд Трамп&nbsp;оголосив про економічні санкції проти Туреччини - Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини
    Дональд Трамп оголосив про економічні санкції проти Туреччини

    Санкції торкнуться турецьких чиновників, також будуть вдвічі збільшені тарифи на сталь

    У зв'язку з тривалою військовою операцією Туреччини в Сирії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій.

    Про це зазначено у відповідній заяві Трампа, яку він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

    Санкції буду введені щодо діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за «дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії».

    Також президент США заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

    «Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивному шляху», - додав він.

    Трамп зазначив, що США залишать невелика кількість військових на базі в Пов-Танфе для знищення залишків ІД. Американський президент закликав Туреччину забезпечити захист цивільних осіб на північному сході Сирії і не допустити відродження терористичного угруповання «Ісламська держава».

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