Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини



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Дональд Трамп оголосив про економічні санкції проти Туреччини

Санкції торкнуться турецьких чиновників, також будуть вдвічі збільшені тарифи на сталь

У зв'язку з тривалою військовою операцією Туреччини в Сирії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій.

Про це зазначено у відповідній заяві Трампа, яку він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Санкції буду введені щодо діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за «дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії».

Також президент США заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

«Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивному шляху», - додав він.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 жовтня 2019 р.

Трамп зазначив, що США залишать невелика кількість військових на базі в Пов-Танфе для знищення залишків ІД. Американський президент закликав Туреччину забезпечити захист цивільних осіб на північному сході Сирії і не допустити відродження терористичного угруповання «Ісламська держава».