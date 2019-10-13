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    У світі

    Трамп наказав вивести всіх військових США з півночі Сирії, – глава Пентагону

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    <p>Глава Пентагону Марк Еспер</p> - Трамп наказав вивести всіх військових США з півночі Сирії, – глава Пентагону

    Глава Пентагону Марк Еспер

    Фото: Associated Press

    Американський лідер прийняв відповідне рішення для того, щоб уникнути втягнення США у бойові дії

    Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що президент США Дональд Трамп розпорядився відвести всіх військових американської армії з півночі Сирії.

    Про це повідомляє Associated Press

    За його словами, американський лідер прийняв відповідне рішення для того, щоб уникнути втягнення США у бойові дії між турецькою армією і курдськими загонами.

    При цьому глави Пентагону зазначив, що не весь американський контингент покине територію Сирії.

    У той же час він відмовився прокоментувати терміни відведення військ, зазначивши, що процес буде вестися безпечно. Еспер також не став повідомляти, скільки всього військ відводиться з півночі Сирії, уточнивши, що мова йде про більшої частини американського контингенту в 1 тис. людина, розміщеного в Сирії.

    Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня.

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

    Як повідомлялося, Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста.

    Туреччина США Сирія Дональд Трамп
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