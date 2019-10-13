Трамп наказав вивести всіх військових США з півночі Сирії, – глава Пентагону



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Глава Пентагону Марк Еспер Фото: Associated Press

Американський лідер прийняв відповідне рішення для того, щоб уникнути втягнення США у бойові дії

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що президент США Дональд Трамп розпорядився відвести всіх військових американської армії з півночі Сирії.

Про це повідомляє Associated Press.

За його словами, американський лідер прийняв відповідне рішення для того, щоб уникнути втягнення США у бойові дії між турецькою армією і курдськими загонами.

При цьому глави Пентагону зазначив, що не весь американський контингент покине територію Сирії.

У той же час він відмовився прокоментувати терміни відведення військ, зазначивши, що процес буде вестися безпечно. Еспер також не став повідомляти, скільки всього військ відводиться з півночі Сирії, уточнивши, що мова йде про більшої частини американського контингенту в 1 тис. людина, розміщеного в Сирії.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа якнайшвидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

Як повідомлялося, Туреччина заявила про захоплення першого сирійського міста.