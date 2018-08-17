США пригрозили Туреччині новими санкціями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сполучені Штати вже запровадили санкції проти двох турецьких міністрів

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що США готові запровадити нові санкції проти Туреччини, якщо влада країни не відпустить американського пастора Ендрю Бренсона, якого звинувачують у тероризмі та шпигунстві.

Про це глава Мінфіну повідомив під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, коли президент США Дональд Трамп зазначив, що Туреччина «не виявилася хорошим другом», передає Bloomberg.

Глава Мінфіну нагадав, що Сполучені Штати вже запровадили санкції проти двох турецьких міністрів.

Мнучін підкреслив, що США готові «зробити більше», якщо Туреччина не відпустить американського пастора.

Нагадаємо, 15 серпня суд у Туреччині відмовився відпустити Бренсона з-під домашнього арешту.

Нагадаємо, у Туреччині чиновники закликають не купувати iPhone, а віддати перевагу, наприклад, продукції Samsung.

Також читайте: Трамп топить Туреччину. Ердоган рятує ліру