Євросоюз закликав Туреччину зупинити військову операцію в Сирії



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Рада ЄС ухвалила відповідну резолюцію

Рада Європейського союзу з закордонних справ закликала Туреччину зупинити односторонню військову операцію в Сирії, і вивести свої війська з цієї країни.

Про це йдеться в резолюції Ради ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

У резолюції йдеться, що ЄС засуджує дії Туреччини до Сирії, які «серйозно підривають стабільність і безпеку всього регіону, несуть ще більші страждання для цивільного населення і появу нових переміщених осіб, обмежують доступ в регіон для гуманітарної допомоги».

У ЄС впевнені, що дії Туреччини також підривають зусилля міжнародної коаліції в боротьбі проти терористичної організації «Ісламська держава», яке залишається загрозою для європейської безпеки, для Туреччини, для регіональної та міжнародної безпеки.

Крім того, Євросоюз підтвердив прихильність єдності, суверенітету і територіальної цілісності Сирії.

При цьому в документі наголошується, що Туреччина залишається важливим партнером і гравцем у врегулюванні ситуації навколо Сирії, проте Туреччина повинна реагувати на ситуацію, пов'язану з безпекою в регіоні, виключно політичними і дипломатичними засобами.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

Нагадаємо, у рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.