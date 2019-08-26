Трамп заявив, що «неодмінно» запросить Путіна на саміт G7 у США



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Дональд Трамп не відмовиться від намірів запросити Путіна на саміт G7 у США

Це вже вдруге за тиждень Трамп висловився про те, що Росію треба повернути до групи

Президент США Дональд Трамп не відмовиться від свої намірів і «неодмінно» запросить президента Росії Володимира Путіна на саміт «Групи семи», який наступного року відбудеться у США.

Про це він заявив 26 серпня на пресконференції після саміту G7 у Біарріці.

«Зможе він приїхати чи ні, психологічно, я думаю, це важко зробити», – додав Трамп, зазначивши, що Путін «горда людина».

Це вже вдруге за тиждень Трамп висловився про те, що Росію треба повернути до групи. Раніше про це він говорив 21 серпня у Білому домі.

На цій же пресконференції прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти повернення формату «Групи восьми», куди входила Росія.

«Росії потрібно змінити свою поведінку, яка привела її до виключення у 2014 році», – наголосив Трюдо, вкотре засудивши анексію Криму та російську агресію проти України.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки, який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

Трамп зазначив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає».

Раніше Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.