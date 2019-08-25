Трамп: Запросити Росію на наступний саміт G7 «безумовно можливо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/UPG

Можливо, я запрошу Путіна як гостя, але наразі не знаю – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт «Великої сімки», який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

Про це повідомляє BNN Bloomberg.

Про це президент США заявив 25 серпня у французькому Біарріці, де проходить саміт G7.

Як зазначає видання, Трамп заявив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає».

Раніше Трамп закликав повернути Росію в «Велику сімку», виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.