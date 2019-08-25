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    У світі

    Трамп: Запросити Росію на наступний саміт G7 «безумовно можливо»

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    <p>Президент США Дональд Трамп&nbsp;</p> - Трамп: Запросити Росію на наступний саміт G7 «безумовно можливо»

    Президент США Дональд Трамп 

    Фото: EPA/UPG

    Можливо, я запрошу Путіна як гостя, але наразі не знаю – Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт «Великої сімки», який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

    Про це повідомляє BNN Bloomberg.

    Про це президент США заявив 25 серпня у французькому Біарріці, де проходить саміт G7.

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    Як зазначає видання, Трамп заявив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає». 

    Раніше Трамп закликав повернути Росію в «Велику сімку», виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

    Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.

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