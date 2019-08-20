Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку



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Заява Трампа про повернення РФ у Велику сімку зроблена напередодні чергового саміту G7

Трамп наголосив, що схвалить, «якщо хтось запропонє повернути Росію» в групу G8

Президент США Дональд Трамп заявив, що «безперечно» підтримав би повернення Росії у Велику вісімку (G8).

«Я думаю, що було б доцільно мати Росію в цій групі (високорозвинених країн світу)», - сказав він під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Румунії.

Трамп наголосив, що схвалить, «якщо хтось запропонє повернути Росію» в групу Великої вісімки.

President Trump on Russia returning to the existing G7: "I think it's much more appropriate to have Russia in. It should be the G8" https://t.co/mjTYJub8bB pic.twitter.com/pdUZHdkhMX — CNN Politics (@CNNPolitics) 20 серпня 2019 р.

Зазначимо, що заява Трампа про повернення РФ у Велику сімку зроблена напередодні чергового саміту G7, який відбудеться з 24 по 26 серпня в Біарріце, Франція.

Росію виключили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

До слова, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8. Також президент Франції анонсував зустріч радників у «нормандському форматі».