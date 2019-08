Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку

Трамп наголосив, що схвалить, «якщо хтось запропонє повернути Росію» в групу G8

Президент США Дональд Трамп заявив, що «безперечно» підтримав би повернення Росії у Велику вісімку (G8).

«Я думаю, що було б доцільно мати Росію в цій групі (високорозвинених країн світу)», - сказав він під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Румунії.

Трамп наголосив, що схвалить, «якщо хтось запропонє повернути Росію» в групу Великої вісімки.

President Trump on Russia returning to the existing G7: "I think it's much more appropriate to have Russia in. It should be the G8" https://t.co/mjTYJub8bB pic.twitter.com/pdUZHdkhMX