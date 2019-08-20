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    Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку

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    Заява Трампа про повернення РФ у Велику сімку зроблена напередодні чергового саміту G7 - Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку
    Заява Трампа про повернення РФ у Велику сімку зроблена напередодні чергового саміту G7

    Трамп наголосив, що схвалить, «якщо хтось запропонє повернути Росію» в групу G8

    Президент США Дональд Трамп заявив, що «безперечно» підтримав би повернення Росії у Велику вісімку (G8).

    «Я думаю, що було б доцільно мати Росію в цій групі (високорозвинених країн світу)», - сказав він під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Румунії.

    Трамп наголосив, що схвалить, «якщо хтось запропонє повернути Росію» в групу Великої вісімки.

    Зазначимо, що заява Трампа про повернення РФ у Велику сімку зроблена напередодні чергового саміту G7, який відбудеться з 24 по 26 серпня в Біарріце, Франція.

    Росію виключили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

    До слова, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8. Також президент Франції анонсував зустріч радників у «нормандському форматі».

    Франція Twitter президент
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