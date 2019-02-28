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    Тренування авіанавідників: бійці вчилися обстрілювати ворога з гелікоптера

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    <span>В Збройних Силах відбулися тренування авіанавідників</span> - Тренування авіанавідників: бійці вчилися обстрілювати ворога з гелікоптера
    В Збройних Силах відбулися тренування авіанавідників

    Всі умовні цілі українські захисники знищили

    На одному з військових аеродромів Операції Об’єднаних сил українські авіанавідники потренувалися влучати в наземні цілі з гелікоптера Мі-2.

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    Про це 28 лютого повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил.

    Відзначається, що навчання відбулися серед офіцерів груп бойового управління оперативно-тактичних угруповань «Північ» та «Схід».

    «Військові вправлялись у наведенні вертольоту Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника», - зазначили в ООС.

    У відомстві стверджують, що такі тренування необхідні для продовження допусків для виконання завдань за призначенням в районі ООС, а також для підвищення професійного рівня офіцерів.

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    За підсумками навчань повідомляється, що команди навідників були чіткими, а всі умовні цілі знищені.

    Також повідомлялося, що військові розказали, до яких підступних витівок вдаються окупанти на Донбасі

     

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