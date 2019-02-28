Тренування авіанавідників: бійці вчилися обстрілювати ворога з гелікоптера
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Всі умовні цілі українські захисники знищили
На одному з військових аеродромів Операції Об’єднаних сил українські авіанавідники потренувалися влучати в наземні цілі з гелікоптера Мі-2.
Про це 28 лютого повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил.
Відзначається, що навчання відбулися серед офіцерів груп бойового управління оперативно-тактичних угруповань «Північ» та «Схід».
«Військові вправлялись у наведенні вертольоту Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника», - зазначили в ООС.
У відомстві стверджують, що такі тренування необхідні для продовження допусків для виконання завдань за призначенням в районі ООС, а також для підвищення професійного рівня офіцерів.
За підсумками навчань повідомляється, що команди навідників були чіткими, а всі умовні цілі знищені.
Також повідомлялося, що військові розказали, до яких підступних витівок вдаються окупанти на Донбасі