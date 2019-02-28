Тренування авіанавідників: бійці вчилися обстрілювати ворога з гелікоптера



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В Збройних Силах відбулися тренування авіанавідників

Всі умовні цілі українські захисники знищили

На одному з військових аеродромів Операції Об’єднаних сил українські авіанавідники потренувалися влучати в наземні цілі з гелікоптера Мі-2.

Про це 28 лютого повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил.

Відзначається, що навчання відбулися серед офіцерів груп бойового управління оперативно-тактичних угруповань «Північ» та «Схід».

«Військові вправлялись у наведенні вертольоту Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням ймовірного противника», - зазначили в ООС.

У відомстві стверджують, що такі тренування необхідні для продовження допусків для виконання завдань за призначенням в районі ООС, а також для підвищення професійного рівня офіцерів.

За підсумками навчань повідомляється, що команди навідників були чіткими, а всі умовні цілі знищені.

Також повідомлялося, що військові розказали, до яких підступних витівок вдаються окупанти на Донбасі